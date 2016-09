Blutspender gesucht

Berlin: Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |

Treptow-Köpenick. In den nächsten Tagen gibt es im Bezirk zwei Möglichkeiten, Blut zu spenden. Am 22. September wartet ein DRK-Team von 16 bis 19 Uhr im Alexander-von-Humboldt- Gymnasium, Oberspreestraße 173. Außerdem können Freiwillige am 26. September von 16 bis 19 Uhr in der Bouché-Grundschule, Bouchéstraße 5-10, spenden. Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein sowie ihren Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter 0800/119 49 11. bey