Köpenick.

In den nächsten Tagen gibt es zwei Möglichkeiten, bei einem Team des DRK Blut zu spenden: am 1. Dezember von 16 bis 19 Uhr in der Alexander-von-Humboldt-Oberschule, Oberspreestraße 173, und am 6. Dezember von 15 bis 19 Uhr im Kietz Klub Köpenick, Köpenzeile 117, präsent. Spender müssen gesund und mindestens 18 Jahr alt sein. Eine Erstspende ist bis zum 65. Geburtstag möglich. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.