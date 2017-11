Blutspender gesucht

Köpenick.

In den nächsten Tagen bietet das Deutsche Rote Kreuz zwei Möglichkeiten zum Blutspenden an. Am 22. November wartet ein DRK-Team beim Malteser-Hilfsdienst, Stellingdamm 8, von 14.30 bis 19.30 Uhr auf Spender. Und am 23. November können Sie von 16 bis 19 Uhr ins Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Oberspreestraße 173, kommen. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis mitbringen. Wer zum ersten Mal Blut spendet, darf den 65. Geburtstag noch nicht hinter sich haben. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.