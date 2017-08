Eltern stark machen

Berlin: Rabenhaus |

Köpenick.

Der Kurs "Starke Eltern – starke Kinder" startet wieder im Rabenhaus, Puchanstraße 9. Themen sind unter anderem Grundbedürfnisse der Kinder, Rolle der Erziehenden, Erziehungsvorstellungen und Familienwerte, Verhalten in Problemsituationen, Erwerb von Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Der Kurs beginnt am 16. September, zehn Termine kosten 50, ermäßigt 30 Euro, pro Paar 80 Euro. Eine Infoveranstaltung gibt es am 11. September ab 18.30 Uhr. Bitte anmelden unter

65 88 01 65, info@rabenhaus.de