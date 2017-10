Engagement gefragt: Sternenfischer lädt zum 8. Marktplatz ein

Köpenick. Am 16. November lädt die Ehrenamtsagentur „Sternenfischer“ zum 8. Marktplatz für Unternehmen und Gemeinnützige ein.

Ziel ist es, Projekte, Vereine und Firmen an einen Tisch zu bringen, an dem beidseitiges Engagement vereinbart werden kann. Einzige Bedingung ist, dass für diese Leistungen kein Geld fließt. Gesucht werden bereits helfende Hände für die Bepflanzung des Gartens einer Senioreneinrichtung und für die Möglichkeit, den Sand auf einer Spielanlage zu erneuern. Bisher haben sich rund 60 Firmen und gemeinnützige Einrichtungen angemeldet. Der 8. Marktplatz findet von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Freiheit fünfzehn, freiheit 15, statt.

Anmeldung noch bis 10. November bei Manja Harm: manja.harm@sternenfischer.org oder 24 35 85 76.