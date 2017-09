Berlin: Bude |

Köpenick. Der Mehrgenerationengarten „Bude“ lädt am 30. September zum Piratenfest ein. Von 14 bis 22 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm, bei einer Piratenolympiade können Kinder einen Kaperbrief und die Auszeichnung Bude-Pirat erwerben, und um 17 Uhr startet eine Schatzsuche in der nahen Kämmereiheide. Die „Bude“ befindet sich in der Alfred-Randt-Straße 60, der Eintritt ist frei. RD