Geld für lokale Projekte

Treptow-Köpenick.

Noch bis zum 26. September können im Rahmen des Programms „Lokales Soziales Kapital“ Projekte für eine Förderung angemeldet werden. Gefragt sind Ideen, mit denen lokale Beschäftigungschancen für arbeitslose Personen entwickelt werden. Die Projekte müssen einen Bezug zum Bezirk haben. Am 6. September gibt es dazu noch eine Informationsveranstaltung, von 10 bis 12 Uhr bei der zgs consult GmbH, Kronenstraße 6, 10117 Berlin (Nähe U-Bahnhof Stadtmitte). Im Bezirk gehen die Anträge an die Geschäftsstelle des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit, Bezirksamt Treptow-Köpenick, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin, oder per E-Mail an michael.meyer@ba-tk.berlin.de , Auskünfte unter

902 97 23 20.