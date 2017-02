Berlin: Rabenhaus |

Köpenick. So wie die Natur im Zyklus der Jahreszeiten ihre speziellen Grundmuster lebt, so sollten auch wir Menschen in diesen Rhythmen leben und danach handeln. Wenn im Frühjahr die Natur wieder frisch erblüht, steigt auch bei vielen Menschen das Bedürfnis, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Wie das funktioniert, erläutert Heilpraktikerin Gabriele Schwalbe am 28. Februar um 18.30 Uhr bei einem Vortrag im Rabenhaus, Puchanstraße 9. Auskünfte unter 65 88 01 65. RD