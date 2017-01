Hilfe für Obdachlose: Schlafplätze und Wärmebus

Treptow-Köpenick. Übernachtungsplätze für Obdachlose gibt es kaum im Bezirk.

Hier gibt es nur das Nachtcafé „Arche“ in der Bekenntniskirche, Plesser Straße 3 in Alt-Treptow. Geöffnet ist es noch bis Ende März jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 19 bis 8 Uhr, letzter Einlass ist um 21 Uhr. Es stehen 16 Schlafplätze bereit. Tagsüber können sich Wohnungslose auch im Treff „Strohhalm“ in der Wilhelminenhofstraße 68 in Oberschöneweide aufhalten, hier gibt es Frühstück und Mittagessen sowie eine Kleiderkammer. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Nachts sind der Kältebus der Stadtmission (

0178/523 58 38) und der Wärmebus des DRK (

0170/910 00 42) in Berlin unterwegs, um Obdachlose notfalls in Unterkünfte zu bringen.