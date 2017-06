Ihre Blutspende ist gefragt

Niederschöneweide.

Kurz vor den Sommerferien braucht das Deutsche Rote Kreuz Spender, die die Reserven der Blutbanken auffüllen. Besonders gefragt sind die Blutgruppen A- und 0-. Ein DRK-Team wartet am 6. Juli von 16 bis 19 Uhr in der Archenhold-Oberschule, Rudower Straße 7, auf Spender. Außerdem können sie auch am 12. Juli von 15.30 bis 19.30 Uhr in die Schule am Pegasuseck, Pegasuseck 5, im Ortsteil Altglienicke kommen. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.