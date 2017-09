Friedrichshagen.

Das Deutsche Rote Kreuz sucht Blutspender. Spenden kann, wer gesund und mindestens 18 Jahre alt ist. Besonders gefragt sind derzeit Spender der Blutgruppe 0-. Die nächsten Termine: Am 5. Oktober von 14.30 bis 19 Uhr in der Seniorenresidenz Procurand, Bölschestraße 37, und am 10. Oktober von 15 bis 19 Uhr im Kietz Klub Köpenick, Köpenzeile 117. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11. Bitte Pass oder Personalausweis mitbringen.