Informationen zum Bezirk

Treptow-Köpenick.

Die neue Bezirksbroschüre und das neue "Journal 55 Plus Treptow-Köpenick" sind erschienen. Sie erhalten jeweils viele Informationen zu Wohnen, Wirtschaft, Freizeitmöglichkeiten und mehr. Beide Publikationen sind kostenfrei erhältlich. Der Bezirksbroschüre liegt ein großer, herausnehmbarer Stadtplan bei. Die Hefte liegen an öffentlichen Orten im Bezirk aus. Gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken kann sie auch bestellt werden bei der aperçu Verlagsgesellschaft mbH, Gubener Straße 47, 10243 Berlin. Online ansehen: www.verlag-apercu.de/ebroschueren