Mitmachen bei Freiwilligentagen

Treptow-Köpenick.

Am 8.und 9. September finden die Freiwilligentage im Bezirk statt. Das Sternenfischer Freiwilligenzentrum koordiniert 30 Aktionen. Die Berliner Tiertafel zum Beispiel sucht Helfer für die Futterausgabe. Der Verein Zeitfluss freut sich über Freiwillige, die an Palisade und Flechtzaun für das Projekt „Mittelalter an der Spree“ mitbauen. Und beim Familienentlastenden Dienst Einhorn gGmbH kann man selbst erstellte Piktogramme anbringen, um Kindern mit Behinderung die Orientierung zu erleichtern. Interessierte können sich auf www.sternenfischer.org/freiwilligentage2017 informieren und sich für ein Schnupper-Engagement anmelden. Fragen beantworten die Sternenfischer unter

23 36 29 98.