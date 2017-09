Musiker und Bands unterstützen Neu-Helgoland

Müggelheim. Im Juli wurde das Ausflugslokal „Neu-Helgoland“ an der Müggelspree bei einem Brand schwer beschädigt. Jetzt soll geholfen werden.

Um Wirtin Dagmar Tabbert beim Wiederaufbau zu unterstützen, veranstaltet das Bezirksamt Treptow-Köpenick am 5. Oktober um 19 Uhr in der Freiheit Fünfzehn, Freiheit 15, ein Benefizkonzert. Es spielen unter anderem die Modern Soul Band, Stern Combo Meißen, Jonathan Blues Band sowie die Solisten Regine Dobberschütz, Dirk Michaelis und Dirk Zöllner. Die Eintrittskarten zu 20 Euro gibt es in der Tourismusinformation am Köpenicker Schlossplatz, Restkarten an der Abendkasse.Bereits am 14. September gibt es ein privat organisiertes Benefizkonzert im Restaurant Krokodil, Gartenstraße 46. Beginn ist um 20 Uhr. Es treten unter anderem Angelika Mann, Thomas Putensen, Christiane Ufholz und die Sputniks auf. Auch hier kosten die Karten 20 Euro, Restkarten an der Abendkasse.