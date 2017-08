Newsletter zu Bezirksregionen

Treptow-Köpenick.

Im Newsletter informiert die Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK) über Neuigkeiten aus ihrer Arbeit von A wie Adlershof bis S wie Schmöckwitz. Berichtet wird zu den Ortsteilkonferenzen, den Bezirksregionenprofilen, zu aktuellen Projekten und zur Umsetzung der begleiteten Fördermittelprogramme, unter anderem zur Stärkung des freiwilligen Engagements in Nachbarschaften (FEIN). Unter dem Motto „Dranbleiben am aktuellen Geschehen im Bezirk“ informiert der neue digitale SPK-Newsletter auch über Möglichkeiten der Beteiligung. Aus erster Hand erhalten Interessierte Informationen aus der Sitzung der Arbeitsgruppe Sozialraumorientierung (AG SRO), in der regelmäßig ein fachübergreifender Austausch zu Themen der Bezirksregionenentwicklung stattfindet. Für den kostenlosen Newsletter kann man sich unter http://asurl.de/13hc anmelden. Infos unter

902 97 22 00.