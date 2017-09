Berlin: Rassekaninchenschau |

Köpenick.

Der Landesverband Berlin Brandenburg der Rassekaninchenzüchter lädt am 23. und 24. September zur Landesschau ein. Im Vereinsheim Unter den Birken 17-19 sind rund 400 Tiere verschiedenster Rassen und Farbschläge zu sehen. 55 Züchter beteiligen sich an der Ausstellung. Geöffnet ist am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr.