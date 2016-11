Schoko-Männer gesucht

Berlin: Wochenmarkt Schloßplatz Köpenick |

Jens Pöpke, Betreiber des Imbissstandes Currykult auf dem Schlossplatz, ist auf der Suche nach Schoko-Weihnachtsmännern für einen guten Zweck. Pöpke veranstaltet am 10. Dezember ein kostenloses Currywurst-Essen für bedürftige und obdachlose Menschen im Rathaus Köpenick. „Zur Begrüßung würde ich meinen Gästen gerne einen Weihnachtsmann aus Schokolade in die Hand drücken“, sagt er. „Ich würde mich sehr über süße Spenden freuen.“ Abgegeben werden können sie an Pöpkes Imbissstand dienstags und donnerstags während des Wochenmarktes auf dem Schlossplatz von 9 bis 17 Uhr.