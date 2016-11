Berlin: Vitanas Senioren Centrum Bellevue |

Köpenick. Am 4. Dezember lädt das Vitanas Senioren Centrum Bellevue zu einem vorweihnachtlichen Tanznachmittag in das hauseigene Café ein. Geboten werden alte Schlager, moderne Rhythmen und weihnachtliche Musik. Im Preis von fünf Euro sind bereits Kaffee und Kuchen enthalten, Beginn in der Parrisiusstraße 4-14 ist um 15 Uhr. Weitere Informationen unter 641 67 60. RD