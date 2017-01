Berlin: Vitanas Senioren Centrum Bellevue |

Köpenick. Auch in diesem Jahr wird die Reihe „Tanzcafé für Senioren“ im Vitanas Senioren Centrum Bellevue weitergeführt. Jeden ersten Sonntag im Monat sind Senioren zu Musik und Tanz in die Parrisiusstraße 4-14 eingeladen. Der Eintritt – Kaffee und Kuchen inklusive – kostet fünf Euro. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr, das nächste Tanzcafé findet am Sonntag, 5. Februar, statt, 641 67 60.RD