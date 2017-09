Berlin: Allende-Center |

Köpenick. Die bundesweite Hörtour der Fördergemeinschaft Gutes Hören macht am 9. September in Köpenick Station. Kostenlose Hörtests und Hör-Vorsorge stehen im Mittelpunkt. Das Angebot hat sich in den letzten Jahren bestens bewährt und trifft auf eine enorme Nachfrage, denn Hörminderungen sind weiter verbreitet als vielfach angenommen. Das Hörmobil steht von 10 bis 18 Uhr am Allende-Center, Pablo-Neruda-Straße 2. sim