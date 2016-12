Treptow-Köpenick.

Zwei Blutspendetermine gibt es in den nächsten Tagen im Bezirk: Am 9. Dezember ist von 9 bis 13 Uhr im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, ein DRK-Team vor Ort. Am 12. Dezember kann in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in der Bouché-Grundschule, Bouchéstraße 5-10, Blut gespendet werden. Spender müssen gesund und mindestens 18 Jahre alt sein, bitte Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter0800/119 49 11.