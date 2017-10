2:0-Führung verspielt

Köpenick. Der KSC hat am vorigen Sonntag gegen den SV Buchholz eine bittere Niederlage

kassiert. Die Gastgeber führten bereits mit 2:0, mussten sich aber am Ende mit 2:3 geschlagen geben. Am Sonntag ist Köpenick bei Stern Britz zu Gast (14 Uhr, Buckower Damm).

Gefällt mir