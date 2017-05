Am Ende fehlen die Körner

Köpenick. Am letzten Sonnabend gab der SSV beim 2:3 gegen Rotation Prenzlauer Berg eine 2:1-Führung aus der Hand, weil schlussendlich die Kondition fehlte. Zuvor hatte es die Zander-Truppe ordentlich gemacht, sich bis zur 70. Minute eine gute Ausgangslage erarbeitet. Rotation drehte die Partie durch Schönbeck (78.) und Jansen (86.) in einen Auswärtssieg und freute sich – einmal mehr – über eine grandiose Mentalität.



Am kommenden Sonntag gastiert der SSV bei Fortuna Pankow. Anstoß ist um 14.15 Uhr im Kissingenstadion. JS

Gefällt mir