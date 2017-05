Badesaison hat begonnen

Treptow-Köpenick.

Am 1. Mai haben im Bezirk die ersten Freibäder geöffnet. Ab sofort kann man im Strandbad Wendenschloß, Möllhausenufer 30, im Strandbad Grünau, Sportpromenade 9, und im Strandbad Friedrichshagen, Müggelseedamm 216, in die noch recht kühlen Fluten steigen. Das Strandbad Müggelsee, Fürstenwalder Damm 880, ist bei freiem Eintritt ebenfalls geöffnet. Hier gibt es aber keine Badeaufsicht. Ebenfalls geöffnet ist der Badesee im FEZ Wuhlheide, Straße zum FEZ 2. Das Sommerbad Wuhlheide in der Treskowallee öffnet erst am 3. Juni. Derzeit ist das Baden nur etwas für ganz Mutige, der Müggelsee hat zehn Grad Wassertemperatur.