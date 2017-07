Bereit für die Saison: Das erste Auswärtsspiel führt Union nach Ingolstadt

Oberschöneweide. Der 1. FC Union Berlin steht vor seiner zwölften Zweitligasaison im gesamtdeutschen Profifußball.

Die Mannschaft von Trainer Jens Keller startet am kommenden Sonnabend, 29. Juli, mit einer Auswärtspartie beim Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt in die neue Spielzeit. Nach Platz vier in der vergangenen Serie träumt Union nun mehr denn je vom Aufstieg in die erste Liga. „Jetzt gehen wir als Mitfavorit in die Saison. Es ist spannend zu sehen, wie die Mannschaft das mental verarbeitet. Dass wir Qualität als Mannschaft besitzen, haben wir im letzten Jahr schon bewiesen“, sagt Trainer Keller.Die Neuzugänge Akaki Gogia (Dynamo Dresden), Marcel Hartel (1. FC Köln), Peter Kurzweg (Würzburger Kickers), Grischa Prömel (Karlsruher SC), Christoph Schösswendter (Rapid Wien) und Marc Torrejon (SC Freiburg) sollen Union voranbringen. Das offizielle Mannschaftsfoto ist bereits geschossen worden. Mal sehen, ob der neue Kader den erstmaligen Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen kann.