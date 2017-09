Drama bis zum Schlusspfiff

Köpenick. Ein wahres Spektakel lieferten der KSC und der BSV 92 am vergangenen Wochenende den Zuschauern. Köpenick lag zwischenzeitlich zwar 3:1 vorn, rettete aber durch Wageners Elfmetertreffer (87.) gerade noch so ein 4:4.



Am nächsten Sonntag geht es zu Lichtenberg 47 II (14.30 Uhr, Arena „Hans Zoschke“).

Gefällt mir