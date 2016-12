Dritten Saisonsieg eingefahren

Köpenick. Bezirksligist Köpenick-Oberspree hat am vergangenen Sonnabend den dritten Saisonsieg eingefahren. 4:1 hieß es am Ende gegen den Tabellennachbarn Mahlsdorf/ Waldesruh. Vor allem die drei Treffer von Fröse ebneten den Weg zu diesem Erfolg. Auch Hülsebus traf für Köpenick-Oberspree, das nun wieder Anschluss an die Nichtabstiegsränge in der 2. Abteilung gefunden hat.



Am Sonntag gastiert Köpenick-Oberspree beim SC Staaken II (Am Kurzen Weg, 14 Uhr).



UK

