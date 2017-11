Jakob lässt Empor II verzweifeln

Köpenick. Maßgeblichen Anteil am 2:0-Erfolg des Köpenicker SC II gegen den SV Empor II hatte Schlussmann Denes Jakob. Wiederholt verhinderte er die Empor-Führung. Die siegbringenden Tore schossen Ali und Martin Stassen. Das nächste Spiel steht erst am 16. November (19 Uhr, Allendesportplatz) an, dann empfängt die KSC-Reserve die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf.

