Ohne Chance gegen Wittenau

Köpenick. Das Landesliga-Schlusslicht kassierte am vergangenen Sonntag 0:4-Klatsche gegen Concordia Wittenau. Dabei sah es zur Halbzeit noch ganz gut aus – mit einem torlosen Remis gingen die Mannschaften in die Kabine. Danach kam der Einbruch und Concordia schoss ein deutliches Ergebnis heraus.



Am Sonntag muss der KSC zum Friedenauer TSC. Anstoß ist um 14.30 Uhr an der Offenbacher Straße.

