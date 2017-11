Puderbachs goldener Treffer

Köpenick. Der KSC feierte am vorigen Sonntag einen Überraschungserfolg in der Bezirksliga – dank Puderbach, der gegen den Tabellenzweiten GW Neukölln das goldene Tor erzielte. Weiter geht es für den KSC am 18. November (15 Uhr, Wendenschloßstraße) mit einem Heimspiel gegen den Rixdorfer SV.

