Oberschöneweide.

Der Köpenicker SV Ajax bietet ab Januar Schnupperkurse für an Tischtennis interessierte Kinder an. Das Training findet in der Schulturnhalle Keplerstraße 7 statt. Kinder von sieben bis neun Jahren trainieren jeweils montags von 16 bis 18 Uhr, die Älteren, zehn und elf Jahre, treffen sich donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr. Ein viermaliges Training kostet zehn Euro. Auskünfte und Anmeldung unter www.beate.helm@arcor.de