Wasserqualität ist in Ordnung

Treptow-Köpenick.

Das Wasser an den elf seit Ende April wieder regelmäßig untersuchten Badestellen im Bezirk ist in Ordnung. Bei der letzten Probenentnahme am 15. Mai wurden alle Badestellen mit „Zum Baden geeignet“ bewertet. Am klarsten war das Wasser im Kleinen Müggelsee. Hier betrug die Sichttiefe 2,20 Meter. Mitte Mai betrug die Wassertemperatur an den untersuchten Badestellen bereits 15 bis 17 Grad, mit einem weiteren Anstieg ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Auskunft gibt es über das Badewassertelefon des Landesamts für Gesundheit und Soziales:

902 29 55 55.