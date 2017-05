Wichtiger 4:1-Auswärtssieg

Köpenick. Überraschend deutlich gewann die Mannschaft von Jörg Zander am vergangenen Sonntag mit 4:1 bei Fortuna Pankow. Das 2:0 (10.) von Martin Freter war dabei kurios, als er eine Ecke unter Zuhilfenahme einer leichten Windböe direkt in die Maschen setzte. Köpenick- Oberspree fortan deutlich spielbestimmend, wobei die Hausherren aber einen mehr als gebrauchten Tag erwischten.



Am Sonnabend (15 Uhr) empfängt man den Spandauer FC Veritas im heimischen Käthe-Tucholla-Stadion. J. Städing

