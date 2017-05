Zwei Elfmeter läuten Pleite ein

Köpenick. Am vergangenen Sonntag setzte es eine verdiente 1:3-Niederlage bei Fortuna Biesdorf. Zwei Strafstöße brachten die Gastgeber auf die Siegerstraße. Erst verwandelte Teichert einen Foulelfmeter zum 1:0 (10.), dann noch einen Handelfmeter zum 2:0 (20.). Der KSC konnte nur zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen.



Am nächsten Sonntag geht es gegen den Wittenauer SC Concordia. Anstoß ist um 14 Uhr an der Wendenschloßstraße.

