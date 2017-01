Christbäume gesucht: BSR startet Nachsammelaktion

Treptow-Köpenick. Auch gut einen Monat nach Heiligabend „schmücken“ noch Weihnachtsbäume die Straßen des Bezirks. Die will die BSR jetzt aufspüren und wegräumen.

Am 20. Januar war das Einsammeln der Bäume eigentlich offiziell beendet. Die Exemplare, die jetzt noch am Straßenrand liegen, stammen von Leuten, die sich einfach nicht trennen konnten, oder sie wurden von den BSR-Mitarbeitern beim Einsammeln übersehen. Die Berliner Stadtreinigung bittet zudem ausdrücklich darum, Weihnachtsbäume nicht in die Biotonnen zu werfen. Die Zweige und Äste sind für die Vergärung in der Biogasanlage nicht geeignet.Wer einen Weihnachtsbaum im öffentlichen Straßenland entdeckt, der kann das über ein Onlineformular unter www.BSR.de/Weihnachtsbaumentdecker oder unter

75 92 66 70 melden.