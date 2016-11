Fahrplanwechsel bei der BVG

Treptow-Köpenick.

Die Buslinie 265 wird ab 11. Dezember auch sonntags bis zum U-Bahnhof Märkisches Museum fahren (bisher nur Elsenstraße/Treptower Park). Die Buslinie X69 wird täglich am Müggelschlößchenweg enden und im Ortsteil Köpenick anders fahren. Haltestellen entfallen oder kommen neu hinzu. Dafür wird neu eingerichtet die Buslinie 169 zwischen Müggelheim, Odernheimer Straße oder Alt-Müggelheim bis U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz. Die Buslinie 162 (bisherige Endstelle am S-Bahnhof Adlershof) wird bis Schloßplatz Köpenick verlängert. (Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr. Die Buslinie 164 (jetzt noch bis S Kaulsdorf) endet künftig am S-Bahnhof Köpenick. Dafür wird die Linie 269 bis Kaulsdorf-Nord verlängert. Einzelheiten unter www.BVG.de