Umleitung dauert noch an

Treptow-Köpenick.

Noch bis voraussichtlich 4. Dezember fährt die Straßenbahnlinie 61 zwischen Hirschgarten und S-Bahnhof Friedrichshagen über den Fürstenwalder Damm. Zwischen Hirschgarten und Rahnsdorf/Waldschänke verkehren behindertengerechte Omnibusse als Ersatzverkehr. Noch viel länger dauert die Umleitung der Omnibuslinie 163 im Bereich Grünauer Straße und Am Falkenberg: bis ungefähr Juni 2018. Hier bauen die Berliner Wasserbetriebe. In beiden Fahrtrichtungen fahren die Busse über Keltensteig, Germanenplatz, Germanenstraße, Rosestraße, Am Falkenberg.