Wann ist ein Radweg ein Radweg?

Am 27. Juni 2017 fuhr ich mit meinem Fahrrad - kommend vom Müggelheimer Damm -Richtung Salvador-Allende-Brücke auf dem Radweg (kein Schild als Radweg - doch braunrot gepflastert).Jetzt kam die Kreuzung Salvador-Allende-Str. /Ecke Müggelschlößchenweg, derÜbergang über die Kreuzung braunrot gekennzeichnet als weiterführenderRadweg. Nach der Bushaltestelle eine Auffahrt für Radfahrer (oder wofür sonst?). Ein Auto kommend von Richtung Brücke bog in die Anemonenstr. ein, nahm mir dieVorfahrt und ich landete auf seiner Motorhaube, mein Fahrrad unter seinen Vorder-rädern und ich knallte auf den Rücken. Zum Glück kam ich mit Schock und div.Prellungen davon.Ein paar Tage später bekam ich eine Anzeige von der Polizei wegen "Mitschuld", weil ich mich auf dem Fußweg befunden hatte. Nun war ich doch der Meinung auf einemRad-Fußweg zu fahren - doch weit gefehlt. Es gilt nur, was "dransteht".Nun habe ich einen Rechtsstreit entfacht, weil ich ja mitschuldig bin ich und wahrscheinlich an irgendwelchen Kosten beteiligt werde. Wie schön !!!!!Nachdem ich mich beruhigt hatte, bin ich Tage später ganz langsam die gesamt Salvador-Allende-Str. abgelaufen und habe mir alle Verkehrsschilder angesehen. Aber konnte ich nicht,denn da wo nicht Radweg steht - ist Radweg oder nicht ?, z. B. auf der anderenStraßenseite.Wer auch immer für Beschildungen zuständig, hätte eine Menge zu tun, um dieseschwammige und unklare Situation für Radfahrer und Fußgänger eindeutig zumachen. Wäre ich auf dem Damm gefahren und hätte mich in den starken Verkehrbegeben, dann hätte ich zu 100 Prozent Vorfahrt und Recht gehabt, wäre aber womöglich nicht mehr am Leben.Und die Moral von der Geschichte..... ????????????