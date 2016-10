Ausflugslokal ausgezeichnet

Berlin: Ausflugslokal „Mutter Lustig“ |

Köpenick.

Das Lokal „Mutter Lustig“ am Frauentog am Rand der Köpenicker Altstadt ist mit dem Preis „Tourismus Award Berlin-Treptow-Köpenick“ ausgezeichnet worden. Initiator war der Tourismusverein des Bezirks. „Mutter Lustig“ residiert in einem Gebäude, welches ursprünglich für eine Marina vorgesehen war. Die wurde nicht realisiert, dafür gibt es gleich vor der Haustür einen Anlegesteg. Ausgezeichnet wurde das Lokal, weil sich der Betreiber erfolgreich an den den Kriterien Innovation, Nachhaltigkeit, Vernetzung und Kommunikation der neuen Tourismusmarke „dein Treptow-Köpenick orientiert.