Ausgezeichnete Touristeninfo

Die Tourismusinformation am Köpenicker Schlossplatz ist ausgezeichnet worden. Ende Mai hatte der Deutsche Tourismusverband die wenige Wochen zuvor umgebaute und renovierte Informationsstelle überprüft. Dabei konnte der Tourismusverein Treptow-Köpenick als Träger 95 Prozent aller möglichen Punkte erzielen. Zur Belohnung gab es als Gütesiegel ein großes weißes „I“ auf rotem Grund. Das Gütesiegel muss alle drei Jahre erneuert werden. Die Tourismusinformation in Alt-Köpenick 31/33 bietet unter anderem Souvenirs, Ansichtskarten, Stadtpläne und Eintrittskarten an, außerdem können Reisen gebucht werden.