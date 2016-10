Beitrag von Helga Schmidt

Post an die Redaktion



Liebe Redaktion,



Ich bekomme ein Päckchen. Die Nachricht ist Montag mit dem Vermerk, ab Dienstag abzuholen, im Briefkasten. Am Dienstagvormittag war das Päckchen aber zurückgeschickt. Es hat angeblich eine Woche gelegen. Ich war empört über diese Aussage und konnte es nicht akzeptieren.



So bin ich nach einigen Suchen zur Postsammelstelle. Dort habe ich zu meinem Erstaunen nur nette, hilfsbereite Angestellte angetroffen. Es wurde in dem entsprechenden Container gesucht, bis mein Päckchen gefunden wurde.

Noch mal vielen herzlichen Dank an die dortigen Mitarbeiter.



Mit freundlichen Grüßen, Helga Schmidt

