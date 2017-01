Tannenbäume kommen weg

Treptow-Köpenick.

Zu folgenden Terminen holt die BSR die abgeschmückten Weihnachtsbäume im Bezirk ab: in den Ortsteilen Altglienicke, Bohnsdorf, Friedrichshagen, Grünau, Köpenick, Müggelheim, Rahnsdorf und Schmöckwitz am 14. Januar und im Ortsteil Oberschöneweide letztmalig am 17. Januar. Für Alt-Treptow, Plänterwald, Adlershof, Baumschulenweg, Johannisthal und Niederschöneweide gibt es noch zwei Termine, nämlich am 13. und 20. Januar. Die abgeschmückten Bäume sollten bereits am Vorabend oder spätestens um 6 Uhr am Abholtag an den Straßenrand gelegt werden.