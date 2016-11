Treptow-Köpenick will größte Fahrradregion Berlins werden

Treptow-Köpenick. Bis 2020 soll Treptow-Köpenick die beliebteste und größte Radregion Berlins werden. Der Tourismusverein legte dazu jetzt ein Konzept vor, das auch von der Verwaltung unterstützt wird.

Angebote für Bad&Bike

Die Voraussetzungen, das hoch gesteckte Ziel zu erreichen, sind im flächenmäßig größten Berliner Bezirk gut: In Treptow-Köpenick gibt es viele Parks und Waldflächen, durchzogen von Flüssen und Seen. Zudem verläuft einer der beliebtesten Fernradwege Europas, der R1/D3 über 20 Kilometer durch den Bezirk. „Seit Jahren nehmen Urlaube und Ausflüge mit dem Fahrrad zu und gewinnen auch immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung“, sagt Michael Diehl vom Tourismusverein Treptow-Köpenick.Diesem Trend folgend, sollen in den nächsten Jahren beste Bedingungen für Radfahrtouristen geschaffen werden. Dabei geht es zunächst um den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur für verschiedene Radler-Zielgruppen. Konkret bedeutet das: Aufbau von Ladestationen für Elektrobikes, aber auch optimale Wegeführungen und Beschilderungen. Außerdem müssten Angebote für Individual- und Gruppenreisende auf dem Rad erarbeitet werden. Wichtig seien auch attraktive Veranstaltungsformen für Bike-Touristen, die es zu entwickeln gilt.„Wir setzen ebenso auf den Aufbau von Netzwerken“, betont Diehl. Erste Partner seien gefunden, wie die Firma Schadock in Friedrichshagen. Dort existiert schon eine E-Bike-Ladestation. Weitere innovativen Angebote sollen 2017 folgen.Ausgebaut werde die Zusammenarbeit mit Hotels und Pensionen in der Region. Besondere Bad&Bike-Angebote werden auf den Markt gebracht. Ein zeitgemäßes Marketing zur öffentlichkeitswirksamen Publizierung von Erlebnis- und Servicemöglichkeiten stehe ebenso auf der Tagesordnung, erklärt Michael Diehl. Kooperationsvereinbarungen mit Nachbarbezirken und -kreisen wird es perspektivisch geben.Auf der kürzlich durchgeführten Tourismuskonferenz des Bezirks erklärte Bürgermeister Oliver Igel (SPD), dass er das „Ziel, Treptow-Köpenick zur erfolgreichsten Region für Fahrradtourismus in Berlin zu entwickeln, unterstützt“.