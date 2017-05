Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Havelsternchen

Die Kita Havelsternchen in der Luisenstr. 21 in Konradshöhe lädt auch in diesem Jahr zum "trödeln" ein, und zwar am Samstag 24.6.2017 von 10-13 Uhr.

Es gibt alles rund um das Thema Baby/Kind (Kleidung, Spielzeug etc.), für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein (Kuchenbasar). Die Einnahmen aus Standgebühren und Kuchenverkauf fließen in die Kitakasse und dienen einem guten Zweck, denn davon wird u.a. die Spielzeugausstattung der Kita erweitert.

Die Anmeldung für Verkäufer ist noch möglich, Infos dazu unter havelsternchen@gmail.com.