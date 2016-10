Unfall unter Alkoholeinfluss

Konradshöhe.

Offenbar alkoholisiert hatte ein 19-Jähriger in der Nacht zum 15. Oktober einen Autounfall in der Eichelhäherstraße. Der junge Mann war mit seinem VW in Richtung Falkenplatz unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Das Auto stieß dort erst an einen Leitpfosten, schleuderte dann gegen einen Zaun, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Vorgarten. Die Beamten des Funkwagens stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest und kontrollierten den Atem – die Messung ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein des 19-Jährigen, der beim Unfall einen Schock sowie leichtere Kopfverletzungen erlitten hatte.