Segelfest für Familien

Tegel. Am Sonntag, 2. Juli, findet von 14 bis 18 Uhr das alljährliche Seglerfest an der Malche statt. Besucher können mit Kanu oder Paddelboot eine kleine Ausfahrt machen oder auf einem Segelboot „Seeluft“ schnuppern. Zudem gibt es viel Wissenswertes über die Wassersport– und Freizeitangebote des Fördervereins zu efrahren. Für die Kleinen gibt es ein buntes Programm aus Spiel- und Bastelangeboten an Land. Kuchen, Heißes vom Grill und kühle Getränke gibt es auch. Der Eintritt ist kostenlos. Veranstalter sind der Förderverein Halle MV, die Jugendfreizeitstätte Dachsbau und das Jugendamt Reinickendorf. Veranstaltungsort ist der „Club de Peche“, Schwarzer Weg 39. Die Anfahrt erfolgt am besten mit den Bussen 124 oder 133 bis zur Haltestelle Heiligenseestr./Ruppiner Chaussee. Von dort aus sind es dann rund 15 Minuten Fußweg. asc