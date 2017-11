Der Skandal um den Einwohnerantrag Bauvorhaben Blücherstr. geht weiter

Die Berliner Woche berichtete über die Methoden von Baustadtrat Florian Schmidt, den Einwohnerantrag ins Leere laufen zu lassen, die einem Faktencheck nicht Stand halten.



Berliner Woche zum Faktencheck



In der nächsten BVV am Mittwoch, den 08. 11. 2017 soll die Mißachtung des Bürgerwillens und der BVV Friedrichshain-Kreuzberg auf die Spitze getrieben werden.



Das Bezirksamt hat eine Vorlage vorbereitet, durch den der Einwohnerantrag zum Bauvorhaben Blücherstr. wohl endgültig beerdigt werden soll.



Die BVV, die dem Einwohnerantrag einstimmig zugestimmt hat, soll jetzt zur Kenntnis nehmen, dass alles so passiert, wie Bezirksbürgermeisterin Frau Herrmann es bereits vor der Entscheidung der BVV über den Einwohnerantrag bestimmt hat.

Wortlaut des Beschlusses:

Die Begründung mit Kommentaren



Demokratie im Bezirk!

Bemerkenswert sind die Begründungen, die von der Initiative für den Kiezerhalt weiter unten (fette Schrift) kommentiert werden.Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung vom 24.10.2017 beschlossen:1. Die Erteilung der Baugenehmigung für das Bauvorhaben Blücherstraße 26-26a „Errichtung eines vier- bis sechsgeschossigen Wohnhauses mit 78überwiegend Ein- und Zweiraumwohnungen“ für ein integratives Wohnprojektdes Trägers „Vita e.V“ ist zwingend erwünscht.2. Das Angebot zur Aussprache über die weiteren Baupotentiale mit der InitiativeKiezerhalt wird seitens des Bezirksamtes unterstützt.3. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zurKenntnisnahme einzubringen.4. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Bauen, Planen undFacility Management beauftragt.Im Jahr 2012 wurde das betreffende Grundstück an die Blücher Housing 26 GmbHübertragen. So sollte im Hinblick auf die sich verschärfende Lage am Wohnungsmarkt, dieVersorgung mit sozialen Angeboten im Bezirk gesichert und eine Erweiterung dieserermöglicht werden.In Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (jetztSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen), dem Baukollegium und denFachämtern des Bezirksamtes wurde eine städtebauliche Konzeption erarbeitet, die zumeinen dem Bauensemble Respekt zollen, und zum anderen den Ansprüchen an einegeordnete und städtebaulich verträgliche Entwicklung des Grundstückes gerecht werdensollte.Das Ergebnis war die städtebauliche Konzeption aus dem Gutachten des BürosClarke & Kuhn, welche als Grundlage für die weitere Erarbeitung von Bauantragsunterlagen durch die Bauherren diente. Dieses sah eine lockere Rahmung der Bestandsgebäude mit Beibehaltung von Sichtbezügen vor. Der Spielplatz sollte in den Blockinnenbereich verschoben und über die Grünverbindung zwischen Schleiermacher- und Baerwaldstraße erschlossen werden.Im Ergebnis der Bürgerveranstaltung in der Heilig-Kreuz-Kirche am 26.06.2015 und dergeäußerten Kritik an einer Verlagerung des Spielplatzes sowie den darauf folgendenAbstimmungen wurde im Auftrag von Herrn Panhoff Ende Oktober bis Anfang November2015 ein Kompromissvorschlag durch die Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes und derBauaufsicht erarbeitet, welcher auf die wesentlichen Kritikpunkte reagierte undBauordnungsrechtliche Probleme, (insbesondere zum Abstandsflächenrecht) welche dieClarke & Kuhn-Konzeption noch ausgeklammert hatte, ausräumte.Am 12.11.2015 regte Senatsbaudirektorin Fr. Lüscher nach Abfrage des Planungsstandeseine Überarbeitung des ursprünglichen Konzeptes durch das Büro Clarke & Kuhn an, dieswurde durch die Senatsverwaltung beauftragt.Am 11.02.2016 wurde die Überarbeitung des städtebaulichen Gutachtens bei derSenatsverwaltung den Mitarbeitern des Bezirksamtes im Beisein von Herrn Panhoffpräsentiert. Im Folgenden wurde diese auch den Eigentümern der betroffenen Grundstücke vorgestellt. Wesentliche Ergebnisse waren:- Beibehaltung des Spielplatzes am ursprünglichen Standort mit einem besser nutz- und ausstattbaren Flächenzuschnitt- IV & VII Geschosse an der Blücherstraße- VI Geschosse an der Schleiermacherstraße- IV & VI Geschosse am Grünzug mit einem L-förmigen Baukörper- Neukonzeption unter Aufgabe der abstandsflächenrechtlich nicht realisierbarenPunktbauten zum Grünzug auf dem Grundstück 26b- Erhalt nach Einschätzung von UmNat wichtiger BäumeDer aktuelle Bauantrag entspricht im Wesentlichen diesen Ergebnissen.Der Planungszeitraum erstreckt sich inzwischen über einen mehrjährigen Zeitraum, da die Bauherren letztlich auch dem städtebaulichen Gutachterverfahren und den Umplanungen zum Erhalt des Spielplatzes sowie einer Reduzierung der Baumassen am bestehenden Ort zugestimmt haben.Der Bauantrag wurde durch das Stadtplanungsamt planungsrechtlich geprüft und positivbeurteilt, eine dementsprechende Stellungnahme liegt vor.Derzeit sind lediglich zwei der vier in der oben genannten Konzeption erarbeiteten Baukörper geplant und beantragt.Grundsätzlich ist die DS/0177/V (Einwohnerantrag zur Blücherstraße 26) keine eindeutigeHandlungsanweisung mit einer klaren Zielrichtung. Vielmehr werden abstrakte Zielvorgaben gemacht, die sich teilweise widersprechen. Zum einen soll sozialer Wohnraum im Neubau geschaffen werden, zum anderen sollen Schutzziele umgesetzt werden, die Neubau entgegen stehen.Zur Umsetzung des Einwohnerantrags muss eine Abwägung der verschiedenen Ziele der DS/0177/V aber auch weiterer Faktoren wie die der Rechtslage und den gemeinschaftlich und einstimmig getragenen Zielen des Bezirksamtes erfolgen, wie z.B.die Priorität kommunaler Infrastruktur.Zwischenzeitlich wurde der Bauantrag für eine Kita bewilligt. Für das Bauvorhaben bestand Baurecht auf Basis eines Bauvorbescheides. Die DS/0177/V setzt bestehendes Baurecht nicht außer Kraft.Die Eigentümer der Immobilie haben, mit Verweis auf die sehr langen Planungsprozesse und ihre begrenzten Ressourcen als gemeinnützige Träger, angekündigt, dass sie das Arealverkaufen werden, sofern die aktuellen Bauanträge nicht genehmigt würden.Für die weiteren Baufelder haben sich die Eigentümer bereit erklärt, einen Dialog überNutzungsform, Gebäudegestaltung und Außenanlagen zu führen. Dieser Dialog ist auchunabhängig vom Einwohnerantrag dringend geboten, um die Nutzungen der Gebäude imSinne des vom Bezirksamt verfolgten sozialräumlichen Planungsansatzes entsprechend derlok alen Bedarfe zu entwickeln.Ein Verkauf der Immobilie am Markt, an einen profitorientiert agierenden Akteur, würdebedeuten, dass das Ziel, sozialen Wohnraum zu schaffen, fundamental gefährdet wäre.Auch wäre der Abriss des denkmalwürdigen aber nicht geschützten Bestandsgebäudes sehr wahrscheinlich. Damit wären mehrere Ziele der DS/0177/V nicht zu erreichen.Berlin, den 24.10.2017Monika Herrmann Florian SchmidtBezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat