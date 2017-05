Berlin: Adalbertstraße 96 |

Kreuzberg. Die Situation auf der Spiel- und Hoffläche an der Adalbertstraße 96 ist Thema einer Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 11. Mai. Sie findet von 17 bis 19 Uhr vor Ort statt. Bei Regen wird in das Dachgeschoss des Friedrichshain-Kreuzberg Museums, Adalbertstraße 95a, ausgewichen. tf