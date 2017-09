Freiräume gestalten

Kreuzberg.

Die Bauhütte im Besselpark, Besselstraße 1, lädt für Mittwoch, 27. September, Jugendliche und weitere Interessierte zu Workshops und Austausch zum Thema "Den öffentlichen Raum zurück erobern" ein. Wo finden sich in der südlichen Friedrichstadt noch Freiräume, die von Heranwachsenden gestaltet werden können? Und was stellen sie sich dort vor? Die Veranstaltung des Kinder- und Jugendkulturzentrums KiJuKuZ Alte Feuerwache und The Space Berlin beginnt um 16.30 und endet um 20 Uhr. Anmeldung unter25 39 92 80 oder E-Mail an kijukuz@alte-feuerwache.de