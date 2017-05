Berlin: Admiralbrücke |

Friedrichshain-Kreuzberg. Anlässlich des Tages der Städtebauförderung gibt es am Sonnabend, 13. Mai, eine Führung durch das Quartier rund um die Urbanstaße. Sie beginnt um 11 Uhr an der Admiralbrücke, Ecke Grimmstraße. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Tour informiert über die Veränderungen in diesem Gebiet und über Förderprojekte im Rahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes. tf